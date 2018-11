Fabrizio Corona e Asia Argento sfidano Fedez e Chiara Ferragni su Instagram

Sempre su Instagram Fabrizio Corona ha pubblicato l'articolo di Massimo Gramellini sul Corriere della Sera che parla dei due puntando il dito sull'attacco «Dio li fa poi li accoppia». Fabrizio Corona ha parlato per la prima volta della sua relazione con Asia Argento, che al settimanale Chi aveva rivelato l’inizio della love story con l’ex re dei paparazzi.

Al Corriere della Sera, Corona ha risposto a qualche domanda ma senza voler rilasciare un’intervista: “Non virgoletti, mi raccomando”.”La storia con Asia? È venuta che neanche a pensarla… Nella mia vita, succedono cose incredibili... Non è una storia programmata. Sono andato a parlarle veramente di lavoro. Quando sono arrivato e ci siamo seduti davanti a una bottiglia di vino, dopo venti minuti, facevamo l’amore”.





Ma Corona è innamorato? “Asia mi piace molto. Ma è difficile rispondere, perché Asia è una cosa diversa da tutte le donne che ho avuto. Non è definibile. È come sono io: siamo due soggetti estranei al mondo”.





Ieri sera Asia Argento su Rete4 a CR4 ha parlato della relazione con Fabrizio Corona: “L’ho visto due volte, lasciatecela vivere e stiamo calmi! La nostra non è un’attrazione che deriva dal ‘fascino del male’, quanto dal caos. Mi sono fatta l’idea di un uomo profondo, intelligente, che ha sofferto, con delle idee profonde e interessanti. Un po’ matto e caotico come me...“.

Tra l'attricee l'ex re dei paparazzi, è scoppiato l'amore e già arrivano i primi post sudella nuova coppia, dedicati l'uno all'altra e viceversa. Ma la nuova coppia social è già pronta a sfidare l'imbattibile... Prima Fabrizio Corona ha pubblicato nelle sue stories un video di Asia Argento che canta e balla «». La risposta dell'attrice non si è fatta attendere con un repost nelle sue stories che mostrano la foto di Fabrizio Corona accompagnata da un messaggio che non lascia dubbi «» .