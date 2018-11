Cane cieco si perde nel traffico, la padrona lo ritrova grazie a Facebook

Un cagnolino non vedente della Garbatella a Roma perde il senso dell’orientamento fino ad allontanarsi dalla sua padrona... si era perso, ma per fortuna la polizia, mentre passava per piazza Michele da Carbonara, ha notato il cagnolino e hanno avuto la pazienza di seguirlo fino a quando sono riusciti a calmare il piccolo meticcio che ha iniziato a fidarsi degli uomini in divisa anche se non erano il suo padrone.

Un agente l’ha preso in braccio e lo ha portato negli uffici del commissariato Colombo dove è scattata una piccola indagine per trovare il proprietario. E' stata postata su Facebook la notizia del ritrovamento del cane con una foto. L'animale stava per andare al canile quando al telefono del commissariato ha chiamato la padrona del meticcio, afflitta per la perdita del cane. Pochi minuti dopo il cagnolino è uscito dal commissariato in braccio alla padrona.