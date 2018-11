Carne scaduta e riconfezionata in vendita al supermercato

E si parla di una pratica sistematica e quotidiana. Fettine, bistecche e salsicce, una volta scadute, in questo supermercato vengono riconfezionate con una nuova data di scadenza. Non basta, quando la carne è ormai “troppo brutta” per presentarsi sui banchi viene tritata: “mescolata con la carne fresca non si nota”, “poi ci facciamo il sugo”. Solo quando ormai “fa proprio schifo e puzza” viene buttata.

A raccontare il tutto è un dipendente, che comprensibilmente preferisce rimanere anonimo e che ha documentato tutto con una telecamera nascosta. Si tratta di un reato penale: “frode in commercio”. E di un rischio altissimo per la salute, addirittura per la vita per bambini e anziani.





Il complice con telecamera viene beccato: la versione del caporeparto macelleria cambia completamente. Irrompe allora Giulio Golia: tutto smentito, ovviamente. Arrivano anche il direttore e i responsabili del supermercato che parlano di “controlli quotidiani”. Puoi cedere il servizio su le iene.mediaset.it.

