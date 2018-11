Filippo Magnini : Il campione squalificato per doping per 4 anni

Filippo Magnini è adirato per la sentenza e, sempre riferendosi al Procuratore anti-doping di Nado-Italia, Pierfilippo Laviani, Magnini ha detto : «Pensare che un procuratore, al quale è stato dato pieno potere, possa agire con queste parole senza alcuna ripercussione, fossi il Coni mi arrabbierei parecchio. Nella giustizia ordinaria non ci potrebbe essere. Questa è una cosa molto grave».

La prima sezione del Tribunale nazionaleha squalificato l'ex nuotatore azzurro per 4 anni. Filippo Magnini è stato riconosciuto colpevole di aver violato l'articolo 2.2 del codice Wada -uso o tentato uso di sostanze dopanti - l. «È una sentenza che era già scritta e per questo sono incazzato nero. Il procuratore Laviani mi ha detto a processo sbattendo i pugni sul tavolo: 'Basta, ormai è una questione personalè. Parliamo di un accanimento, di una forzatura. Non ci sono prove, anzi le prove dimostrano il contrario. Faremo sicuramente ricorso».