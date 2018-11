La 23enne Roxana trovata morta in camera da letto : E' la quarta vittima in meno di una setimana

La notizia suscita clamore ma apre anche inquietanti interrogativi, perché nel giro di 4 giorni sono stati ben tre i decessi nel Padovano su cui incombe l’ombra della droga.

Roxana scriveva sul proprio profilo facebook qualche settimana fa:

“E anche tu ci credi, nella pace tra religioni, tra razze, tra umani, tra animali, tra classi sociali?? Si, ci credo davvero. Ci ho sempre creduto in realtà. Da quando chiesi a Babbo NATALE nella letterina di portarmi la pace nel mondo. Proprio quella.

Ed ora, ancora ci credo, in quel Dio, non so che nome abbia, o che forma , al di la delle illustrazioni che l’uomo fa per dargli un volto. Lo sento solo dentro al petto, nel percepire che posso sentire anche in te, quello che, vorrei continuare ad amare in me, e che tu stesso o tu stessa potresti scoprire di poter percepire nel proseguire.. Ed è anche il tuo credo, e per questo se mi metto il velo è per toccare il cielo , e per dirti che rispetto quel che in te vedo. E se tu non ci credi, allora cosa vedi? Un nome dio un Dio, che pensi faccia distinzioni o divisioni per massacri o guerre ? O se non unioni, tra diversità, che si sanno accettare anche nella povertà, di dire, se sono ricco, è perché dentro son sceicco di vedere e di donare questo amore.





E son sicura che Dio, o Allah, o qualsiasi nome egli abbia, se ci sente, è solo perché ha saputo ascoltare in noi, quello che tu potresti dare al prossimo , tipo quello che egli avrebbe voluto davvero dire, anche nelle diverse tradizioni che posso creare unioni nel credere e vedere le bellezze e i valori di queste varie distinzioni.

Love colors“.