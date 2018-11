La 15enne Alisa rapita mentre andava a scuola e stuprata: ritrovata morta accanto a simboli satanici

Secondo la ricostruzione degli inquirenti locali, Alisa doveva raggiungere la locale stazione ferroviaria per arrivare a scuola. ma per far prima avrebbe preso un sentiero che taglia per i boschi, qui qualcuno l'avrebbe aggredita, violentata e uccisa prima di mettere in scena il macabro rituale. La madre Viktoria ha percorso lo stesso sentiero per andare in città e si è imbattuta in una scarpa da ginnastica come quella di sua figlia, si è subito allarmata e dopo aver avuto conferma dell'assenza della figlia a scuola, ha avvertito polizia e volontari che hanno iniziato a cercare nei boschi fino alla tragica scoperta.

"Il cadavere è stato trovato nei boschi vicino a una radura. Era circondato da simboli satanici disegnati sul terreno e da galletti decapitati e impiccati agli alberi più vicini" ha raccontato uno dei soccorritori. Gli esami hanno confermato la violenza sessuale e indicato la causa di morte in uno strangolamento. La polizia, grazie alle testimonianze di altri viaggiatori, ha realizzato un identikit del sospetto che sarebbe un uomo tra i 35 e i 45 anni sconosciuto in zona.

