Elisabetta Canalis su Instagram splendida in bikini a 40 anni

Oggi la Canalis vive a Los Angeles, è una mamma felice ed è diventata un’imprenditrice di successo insieme all’amica Maddalena Corvaglia. “Buongiorno! Chi si diverte di più?” la didascalia dello scatto. In tanti si sono complimentati con la showgirl per il suo fisico scolpito e per una bellezza che, nonostante il tempo che passa, non sfiorisce, complice tanto sport duro allenamento.

L'ex velinaha da poco compiuto 40 anni, ma di sicuro non li sente e non li dimostra affatto come testimonia l’ultima foto postata su, in cui la Canalis si mostra in. Nello scatto pubblicato sui social, la showgirl sarda salta sul letto insieme a, la primogenita nata dal matrimonio con. Entrambe indossano il bikini e la Canalis sfoggia un fisico mozzafiato, da fare invidia ad una ventenne.