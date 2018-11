Australia : 33enne attaccato da uno squalo muore dissanguato

Una nuotata come tante altre si è trasformata in tragedia per un 33enne australiano in vacanza sulle coste di Cid Harbour, nelle isole Whitsunday, nello Stato del Queensland. La vittima dell'attacco è morto dopo essere stato improvvisamente azzannato da uno squalo che lo ha morso alle gambe senza dargli scampo. Il 33enne era in gita con gli amici su uno yacht e ha deciso di farsi un nuotata tuffandosi in acqua. Ma un grosso squalo si è avventato su di lui e lo ha attaccato prima alla gamba sinistra, poi a quella destra e infine al braccio sinistro.

Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi, i sanitari hanno prestato le prime cure al ragazzo che è stato trasportato con l'elicottero al pronto soccorso dell’ospedale di Mackay, a 100 Km più a sud. Il 33enne è stato anche operato d’urgenza ma purtroppo non c'è stato nulla da fare, è morto poco dopo a causa dell'eccessiva perdita di sangue.

Sulle coste australiane gli attacchi di squali non sono rari - anche se difficilmente mortali - solo due mesi fa, sempre a Cid Harbour, anche una bimba di 12 anni e una donna di 46 sono state attaccate nell’arco di 24 ore, per fortuna entrambe sono sopravvissute, anche se la bambina ha perso una gamba.