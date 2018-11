Ronaldinho è in in rovina per una multa ... ha solo 6 euro sul conto

Il calciatore Ronaldo de Assis Moreira - noto come Ronaldinho, pare che sia sull'orlo del fallimento, la notizia sembra incredibile, eppure sembra che l'ex stella di Barcellona e Milan sarebbe in piena crisi economica tanto che sul suo conto bancario ci sarebbero solo 6 euro. Il tribunale di Giustizia del Rio Grande do Sul aveva disposto il sequestro dei passaporti per Ronaldinho e il fratello Assis per non aver pagato una multa del 2015 relativa alla costruzione di una piattaforma di pesca abusiva a Porto Alegre in un'area protetta sulle rive del fiume Guaiba.





Ma la multa sarebbe salita vertiginosamente a 2 milioni di euro, stando a quanto riportato da Uel Esporte, nei giorni scorsi lo Stato, per saldare il conto, avrebbe pignorato il conto bancario del campione brasiliano trovandolo però senza fondi

Ma la quantità di denaro presente sul suo conto non pare rispecchiare lo stile di vita di Ronaldinho che nelle ultime settimane è stato in Cina, Giappone, Europa e Africa per impegni pubblicitari come testimoniato dai suoi profili social.