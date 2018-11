Ue : L'Italia recuperi l'Ici non versata dalla Chiesa

La Chiesa non può essere esentata dal pagamento dell’Ici e lo Stato italiano è autorizzato a recuperare i contributi non versati.

Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha annullato la decisione della Commissione del 2012 e la sentenza del Tribunale Ue del 2016 che avevano sancito “l’impossibilità di recupero dell’aiuto a causa di difficoltà organizzative nei confronti degli enti non commerciali, come scuole, cliniche e alberghi”.

Si legge nella nota che “i giudici hanno ritenuto che tali circostanze costituiscano mere difficoltà interne all’Italia”. Ma la Corte ha respinto il ricorso presentato sull’Imu, per cui la Chiesa continua ad essere esentata dal pagamento.

L’Ue aveva affermato che il “sistema italiano di esenzioni all’Ici concesse a enti non commerciali per scopi specifici tra il 2006 e il 2011 era incompatibile con le regole Ue sugli aiuti di Stato”, in quanto conferiva di fatto “un vantaggio selettivo alle attività commerciali svolte negli immobili di proprietà della Chiesa rispetto a quelle portate avanti da altri operatori”.