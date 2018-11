Crollo palazzi Marsiglia, l'italiana Simona Carpignano dispersa

Sono due i palazzi crollati nel centro di Marsiglia, mentre un terzo rischia di collassare, e secondo i pompieri all'interno dell'edifici è possibile si trovassero fino a 12 persone. Lo riportano i media francesi, mentre la rue d'Aubagne dove si trovavano i palazzi è chiusa per consentire i soccorsi. Bfmtv, citando proprie fonti, scrive che dei 12 appartamenti nei palazzi, nove erano occupati e che due auto sono state schiacciate. Altre 5-8 vittime, ha detto, potrebbero trovarsi sepolte. Oltre alla 30enne, secondo le autorità, sono disperse altre otto persone, due delle quali sono passanti che si trovavano in strada al momento del crollo.

L'italiana è, una 30enne di. Nei pressi del luogo del disastro, il cameriere di un bar conosceva bene la ragazza di cui non si hanno notizie da ieri. «Era una ragazza geniale, studiava da noi», ha detto ad un cronista presente sul posto. Simona Carpignano da circa sei mesi si era trasferita a Marsiglia per trovare un lavoro e viveva in uno dei palazzi crollati a rue d'Aubagne. La giovane aveva raggiunto a Marsiglia un suo caro amico che in quella città aveva trovato una occupazione.