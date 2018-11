Giulia De Lellis e Irama sono una nuova coppia?

Dopo che le foto della nuova presunta coppia sono circolate sui social, si sono fatte sentire diverse ex del cantante, tanto da far sembrare la situazione intricata tra storie contemporanee quasi come in una puntata di "Uomini e Donne".

Prima, l'ex concorrente di "Amici", Nicole Vergani, ha lasciato il suo sfogo su Instagram: "La persona interessata negava tutto, per carità, fai pure bene, era fidanzato, quindi per forza doveva negare tutto". A quanto pare lei e Irama si frequentavano mentre lui era fidanzato con Giulia Tascione. E questa ha voluto dire la sua sui social: "Falsità e incoerenza prima o poi vengono fuori. Io lo dissi baby". Per ultimo è arrivata la ballerina Ana Yanirsa (era nel video della hit del cantante, "Nera"): "Dopo tutto quello che c’è stato tra di noi… questo è quello che sei, bravo!".