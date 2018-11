Trieste : 23enne muore in ospedale per un sospetto attacco di morbillo

Sono due i casi di sospetta morte da morbillo a Trieste. Un 23enne del Friuli Venezia Giulia è morto domenica 4 novembre all’ospedale di Cattinara, dov'era ricoverato in gravissime condizioni per altre patologie. la morte del ragazzo dopo poche settimane dal primo sospetto caso di morte per morbillo al Maggiore. Il 23enne è stato ricoverato circa 40 giorni fa, quanto è stato curato con varie terapie per una leucemia all'ospedale di Cattinara. Ma le condizioni del giovane sono peggiorate in seguito a una insufficienza respiratori, posto in respirazione extracorporea e trasferito in terapia intensiva di Cardiologia, è deceduto il 4 novembre.

Il caso viene giudicato dai medici rarissimo se non unico, il ragazo avrebbe manifestato segni di ripresa per la leucemia ma sarebbe diventato immunodepresso, era affetto anche da una polmonite, non avrebbe resistito a un attacco di morbillo.

Saranno effettuate tutte le analisi per stabilire se la causa del decesso sia stata la malattia per cui era ricoverato oppure il morbillo, contratto in ospedale a causa del calo di difese immunitarie. In seguito al primo sospetto caso di decesso per morbillo segnalato a Trieste l’azienda sanitaria aveva avviato esami a tappeto anche tra i dipendenti.