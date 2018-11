Ancora maltempo, allerta gialla in dieci Regioni - 32 vittime

12 morti in Sicilia, un uomo ancora disperso a Corleone. Sale a 32 vittime il bilancio dell'ondata di maltempo che da una settimana ha colpito l'Italia. Pioggia e vento forte hanno sferzato Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. Oggi ancora allerta gialla in dieci Regioni e arancione in Veneto. Nel frattempo, per far fronte all'emergenza il premier Giuseppe Conte ha annunciato che nel prossimo Consiglio dei ministri verranno stanziati fondi per un milione di euro.





Intanto un nuov peggioramento delle condizioni meteo fa tornare al colore giallo il livello di criticità idrogeologica in Valle d'Aosta. La fase più intensa della perturbazione è prevista nel pomeriggio di martedì 6 novembre. La Protezione civile della Liguria ha emanato l'allerta gialla per temporali per la giornata di oggi.





In Piemonte cresce il livello di fiumi e torrenti. Sempre per oggi sono previste piogge abbondanti, per quanto alternate a brevi momenti di pausa. Allerta sul Lago Maggiore, che potrebbe esondare a Verbania. La Protezione civile regionale continua il monitoraggio della situazione. Nel Pinerolese cresce in maniera significativa il Chisone. In provincia di Cuneo si monitora la piena del torrente Ghiandone, che in alcuni punti potrebbe esondare.