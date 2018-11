Matteo Salvini a Elisa Isoardi: Qualcuno aveva altre priorità

In molti sono a pensare che il tutto sia diretto a Elisa Isoardi o a qualche giornalista un po' troppo “curioso” di avere aggiornamenti sulla sua vita privata.

Il Ministro Matteo Salvini ha deciso di affidarsi ai social network per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, arriva l'ufficialità della fine della suae Salvini, in visita ufficiale in Ghana, ha deciso di replicare così, pubblicando una sua foto sorridente : «Impegnativa giornata di lavoro in Africa sul fronte immigrazione e sicurezza, ma il telefono dall’Italia mi squilla per altro... Per educazione, carattere e rispetto non ho mai buttato in piazza la mia vita privata, non comincerò a farlo adesso, agli Italiani non interessa... Ho amato, ho perdonato, sicuramente avrò anche commesso degli errori ma ci ho creduto fino in fondo. Peccato, qualcuno aveva altre priorità. Buona vita. Vi voglio bene Amici».