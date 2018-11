Grande Fratello Vip 2018, ottava puntata : Monte vs Elia - Monsè vs Marchesa - I Nominati

Ottava puntata turbolenta al Grande Fratello Vip 2018, duro scontro tra l'eliminato Elia Fongaro e Francesco Monte. battibecco anche tra la Marchesa e Maria Monsè eliminata della puntata. Anche questa settimana doppio appuntamento e Giovedì prossimo nuova puntata speciale, in nomination Benedetta Mazza, Walter Nudo, Fabio Basile e Ivan Cattaneo... ma non è più "Chi volete eliminare", ma "Chi volete salvare".





Alessandro Cecchi Paone in settimana ha avuto un crollo in cui ha letteralmente disegnato la sua vita. Prima parla della morte del nonno, poi l'incontro con l'ex compagna Cristina, poi la scoperta dell'omosessualità «lì ho capito che la mia vita cambiava» attraverso l'amore per quello che credeva solo un amico. Infine il desiderio di volere un amore per tutta la vita.





La coppia Francesco Monte - Giulia Salemi - i due, nonostante l'attrazione reciproca, non riescono a trovare la giusta serenità per andare oltre l'amicizia. Alfonso attacca sia Giulia definendola «un tappetino» che Monte «se non sei interessato a Giulia lasciala stare e non la illudere». Monte è infastidito. Signorini: «non potete innervosirvi se vogliamo sapere di voi, siete al Grande Fratello se volevate la privacy ve ne stavate a casa vostra». Applausi del pubblico. Monte e la Salemi ammettono di essersi baciati «Lasciatemi lavorare», scherza Giulia.

Elia rientra in casa per un faccia a faccia con Francesco Monte, la Blasi lo redarguisce : «prima di entrare spegni il telefono magari», il modello si stava facendo un selfie. I vip vengono invitati ad andare in Caverna, tutti tranne Francesco Monte... a questo punto entra Elia. «Pensavi di esserti liberato di me?» fa il suo esordio Elia, «In realtà non ti ho proprio pensato» ribatte Monte. Elia accusa Francesco di utilizzare a sua discrezione l'essere uomo del sud solo quando gli conviene. Parte un litigio senza risoluzione. Elia sta per uscire e Signorini lo incita: «raggiungi jane invece di stare lì con Monte», all'improvviso Elia si ricorda di Jane e si precipita verso la porta della caverna. Jane è ovviamente in lacrime, Elia non pervenuto. Il GF non li fa incontrare.





E' il turno della Marchesa fare il faccia a faccia «ha avuto la porzione di visibilità grazie a me. Nessuno cambia semmai peggiora, quindi con lei è tempo perso». «Questa donna dopo che ha detto una marea di bugie», ma la Marchesa non la fa parlare. Per la povera Monsè è una fine annunciata. Maria Monsè esce dalla casa con il 52% dei voti, si torna a parlare della Marchesa, Signorini la stuzzica «Marchesa procederà contro di lei?» «Non potrei mai procedere contro il nulla». Il vip che deve abbandonare la casa del Grande Fratello è Maria Monsè. Cecchi Paone è ancora in gioco.