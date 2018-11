Il sequestratore Francesco Amato si arrende : Le quattro donne stanno bene

«Sono quello condannato per il processo Aemilia», si era presentato alle Poste stamattina, sulla testa di Amato pendeva un ordine di carcerazione, cui si era sottratto, il sequestratore sarà portato in caserma. Inizialmente gli ostaggi erano cinque, ma una cassiera di 54 anni era stata rilasciata quando si era sentita male ed era stata soccorsa dal 118.

Arrestato Francesco Amato, aveva preso ostaggi alle Poste per otto ore: «Vi ammazzo tutti». Dopo un blitz dei carabinieri si è arreso, il pregiudicato che si era asserragliato in unin provincia di Reggio Emilia. Stanno bene le quattro dipendenti che erano state tenute in ostaggio. Amato - condannato nel maxi-processo di 'ndrangheta Aemilia - si è arreso dopo lunghe trattative ed è stato portato fuori dal locale tra gli applausi della gente.