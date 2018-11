E' tutta una farsa ... Jane Alexander lascia il Grande fratello Vip?

Ma sia Jane Alexander che Maurizio Battista, in caso di arrivo in finale del GF Vip, sarebbero rimasti nella casa almeno fino al 17 dicembre ... lo show del comico romano debutterà il 7 dicembre ad Ancona, mentre lo spettacolo della Alexander debutterà il 27 novembre. A riguardo il teatro Ghione avrebbe cambiato la programmazione e al posto di Jane Alexander è apparsa l'attrice Romina Mondello... staremo a vedere.

Jane Alexander è una concorrente del Grande Fratello Vip 2018, ma pare potrebbe uscirne presto, almeno stando alla. Dopo l'uscita comico romano, che poche settimane fa ha abbandonato il reality per «», molti utenti hanno scoperto che il comico romano aveva già impegni lavorativi e doveva debuttare per la stagione di spettacoli. Situazione molto simile si potrebbe avere perche dovrebbe essere al Teatro Ghione di Roma dal prossimo 27 novembre in uno spettacolo di Henry James, «» .