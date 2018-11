Un sogno diventato incubo : Will e Bailee appena sposati si schiantano in elicottero

I resti dell’elicottero sono stati trovati la mattina dopo lo schianto, il National Transportation Safety Board (NTSB) ha confermato l’incidente, pur non rilasciando ulteriori dettagli. Un altra amica su Facebook: «Il mio cuore è spezzato in un milione di pezzettini mi siedo qui e penso al resto della mia vita senza la mia migliore amica. Avrei voluto condividere con tutti la bellezza del tuo matrimonio, e invece guardo le foto e sono triste».

due ore dopo il loro matrimonio sono andati via dal un ranch di famiglia in, in elicottero. ma a meno di 2 Km l’elicottero è andato in avaria e si è schiantato, uccidendo la coppia. Uno degli ospiti della festa, Eric Smith, ha postato suil racconto : «».