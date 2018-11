Alena Seredova : Da Buffon delusione pazzesca, adesso che è a Parigi sto una meraviglia

Dopo il divorzio Buffon ha preferito restare in silenzio e mantenere un contegno: «Ho provato una delusione pazzesca, un dolore pazzesco, ma è il papà dei miei figli. I ragazzi purtroppo gli somigliano, come fai a sparlare? Che poi ne avrei di sassolini nella scarpa. Penso sia andata meglio così. Il primo periodo avevo bisogno di tirarmi su il morale e andavo sempre dal parrucchiere».

Il brutto periodo è passato e adesso con l'ex marito ha un rapporto civile: «Abbiamo figli in comune, ma non sono adatta alle famiglie allargate. Io faccio molta più fatica. Devo dirti che invidio certe mie colleghe che vanno insieme al loro ex in vacanza. A casa mia ci sono il babbo, la mamma e i bambini; sono molto regolare. Ho scelto di rimanere a Torino e adesso che lui è a Parigi sto una meraviglia. E sono ancora juventina perché sono una persona fedele. Ai ragazzi ho detto che lui non ha smesso di amare loro, ma la loro mamma. Il matrimonio? Non ci penso, ma in Repubblica Ceca sono ancora la signora Buffon».