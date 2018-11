Palermo, Giuseppe Liotta, il pediatra 40enne disperso a causa del maltempo: Riprendono le ricerche

Proseguono le ricerche per ritrovare il giovane medico, anche questa mattina, partendo dalle gole di Molino Drago, zona sottostante al luogo in cui è stata trovata l'auto. Questa mattina i carabinieri hanno ritrovato il giubbotto di Giuseppe in contrada Scalilli nei pressi di Corleone.

Giuseppe Liotta, 40 anni, pediatria risulta disperso da sabato sera, quando con la sua auto nonostante il maltempo e l'allerta meteo si stava recando dai suoi piccoli pazienti all'ospedale dei Bianchi di Corleone.è stato sorpreso dal fango e dall'acqua sulla Statale nei pressi di Ficuzza, dove ieri è stata rinvenuta la sua auto ma purtroppo vuota e invasa dal. Carabinieri, Vigili del Fuoco e Esercito, l'hanno cercato ovunque e le speranze di ritrovarlo vivo cominciano a venire meno mentre sono disperati i familiari e la giovane moglie che lo hanno sentito al telefono durante il tragitto in auto quella sera.