Al Bano e il presunto malore prima di Domenica Live : Sta bene

Un inviato di Domenica Live raggiunge Zurigo, dove si trova Al Bano, che ieri sera si è esibito con Romina Power : «Il concerto è andato a buon fine cosa sia successo dalla fine del concerto a questa mattina ancora non lo sappiamo, c'è un silenzio, un grande mistero sulla salute di Al Bano, non ci sono comunicati ufficiali, questo ci fa temere che sia successo qualcosa di grave. Speriamo ovviamente di no».

Poi in diretta vengono lette le rassicurazioni date dalla famiglia di Al Bano all'Ansa: «Replico all'Ansa che parla di presunto malore una persona che ha risposto al cellulare di Al Bano ci ha detto che aveva avuto un malore. O era presunto l'amico o lui e Al Bano hanno detto una bugia. Sono contenta di sapere che Al Bano sta bene, gli regaleremo le clip che avevamo preparato per lui perché possa farle vedere in Cina».

La conduttrice diin collegamento con il Tg 5, annuncia : «».