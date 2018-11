Maltempo Oggi, ancora piogge e allerta in 5 Regioni

12 morti in Sicilia per il maltempo - In provincia di Palermo è esondato il fiume Milicia, che ha travolto una casa dove vivevano due famiglie, altre due persone sono morte in provincia di Agrigento. La Protezione civile regionale della Sicilia mantiene anche per oggi le condizioni di pre-allerta, con un bollettino diffuso sia per rischio idrico sia per rischio idrogeologico di livello giallo. Proseguono le ricerche del medico disperso a Corleone.





Ed è allerta arancione per Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. Pesante il bilancio delle vittime e dei danni: in una settimana si contano 30 morti in tutto il Paese, 12 dei quali in Sicilia. Il premier Conte annuncia che il prossimo Cdm stanzierà fondi per 1 mld.