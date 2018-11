Maltempo : Il 15enne Federico Giornano morto travolto dal fango mentre provava a salvare la sorellina

Il padre racconta al Corriere della Sera quello che è successo, l'acqua ha travolto la casa facendo saltare i vetri e inondando ogni stanza senza lasciare scampo a sua moglie, sua figlia, suo figlio e ad altre persone che erano state invitate dalla famiglia Giornano per una cena. Giuseppe è l'unico che si è riuscito a salvare.

La tragedia mentredurante una cena in famiglia. Il 15enneè una delle giovani vittime delche si è abbattuto in Sicilia - a Palermo - pochi istanti prima il padre stava spazzando ilfuori da casa e d'un tratto un'onda di melma ha travolto tutti i suoi affetti. 9 persone sono morte travolte dal fango. Federico ha pensato a mettere in salvo la suaed è salito sul letto della bimba di un anno e ha gridato al papà: «».