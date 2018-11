Sequestra l'ex e la riduce in fin di vita : Arrestato 25enne

Poco tempo fa la donna ha deciso di interrompere il legame, andando a vivere a casa della figlia. Uscendo all'alba per andare a lavoro, si è però imbattuta nell'uomo. Lui l'ha afferrata, urlando: "Sei mia, non puoi scappare! Se scappi ti ammazzo con il cacciavite". Dopo averla portata con la forza a casa sua, ha tentato un approccio sessuale, fallito, dopodiché l'ha rinchiusa tenendola imprigionata per dodici ore.





La donna ha denunciato di essere stata continuamente percossa con pugni e calci durante il sequestro e alzata da terra per i capelli. Stando al suo racconto, l'ex compagno le ha sbattuto il capo contro la testata del letto e ha tentato più volte di soffocarla con una coperta. Alla sera non aveva più forze e l'ha sbattuta fuori casa. La donna è dunque scesa dalle scale e si è imbattuta in un passante che l'ha portata in ospedale.