Capodanno 2019 a Toritto: sul palco i grandi artisti della musica dance degli anni '90

Gli organizzatori fanno sapere che sarà un Capodanno originale e unico nel suo genere, perché ad esibirsi saranno alcuni tra i cantanti degli anni '90 più famosi e riconoscibili del sound di quel periodo, in alternanza con i deejay più famosi di una radio nazionale.

fashion kids che solitamente sono presenti al Pitti Bimbo. Durante la stessa serata saranno proiettate alcune immagini del calendario targato fotografa Barbara Marin. Ma non solo musica, perché prima del Capodanno in piazza, sullo stesso palco sfileranno i brand più importanti delche solitamente sono presenti al Pitti Bimbo. Durante la stessa serata saranno proiettate alcune immagini del calendario targato Fatti per il Successo Academy , firmato dalla

Insomma non prendete impegni il 31 dicembre, perché a TORITTO, si festeggerà con le icone degli anni '90!

Per info e dettagli scrivere a lafenicetoritto@gmail.com oppure chiamare il 3341771033.

Per alcuni può essere soltanto un sogno, per altri può essere una missione impossibile, ma per gli organizzatori delè pura realtà. L'imprenditore, attore, casting director e vincitore del concorso nazionale di bellezza maschile2010,, ha annunciato che curerà il grande evento legato alla notte più lunga dell'anno dopo aver organizzato magistralmente due grossi eventi che hanno portato nel piccolo comune dellatantissimi forestieri e curiosi, in collaborazione con l'associazione la Fenice: