Le previsioni meteo per domani domenica 4 novembre : molto nuvoloso e piogge

Nord - fin dal mattino molte nubi, in particolare su Piemonte, Liguria e Toscana con possibilità di rovesci nel pomeriggio. Verso fine giornata, inoltre, il maltempo arriverà anche su Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.





Centro - nubi sulla costa adriatica e con rovesci o temporali sulla Sardegna. Nel pomeriggio arriverà la pioggia sulle regioni tirreniche, e la situazione rimarrà invariata fino a sera.





Sud - molto nuvoloso in particolare su Sicilia orientale e Calabria, dove potranno verificarsi anche temporali molto intensi. Nel pomeriggio, invece, le cose miglioreranno gradualmente in Sicilia e il maltempo si sposterà sulle regioni peninsulari.

Domenica 4 novembre le previsioni annunciano cielo ancora coperto su tutta l’Italia consoprattutto sul versante tirrenico della penisola. Oggi ilnon accenna a placarsi, nonostante l’intensità degli eventi temporaleschi non sarà per fortuna paragonabile a quella dei giorni scorsi. Secondole aree più a rischio sono quella tirrenica, nella fattispecie il tratto di mare fra la Sardegna e la Sicilia. In Sardegna è alto il rischio nubifragi nelle zone di Olbia e Nuoro così come in provincia di Cagliari. Per domani rovesci e temporali dalle Isole maggiori verso il resto del Sud, del Centro, il Nordovest ed entro sera/notte il resto del Nord.