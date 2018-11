La denuncia di un ex operaio dell'Eni : Mi facevano seppellire i rifiuti sotto terra

Scarti industriali sotterrati in vasche sotto terra - Pistritto, proprietario e conduttore di pale meccaniche, in pensione, per molti anni è stato titolare di appalti nel settore del movimento terra e di materie prime nello stabilimento. Gli scarti della lavorazione della chimica e della raffineria sarebbero stati sotterrati in grandi vasche di oltre 500 metri quadrati e della profondità di 15 metri, a est del petrolchimico.

"Qui di vecchiaia non muore più nessuno" - Dentro vi sarebbe stato scaricato di tutto: "Dall'amianto agli anelli di ceramica dei reattori che mi facevano frantumare con i cingoli delle ruspe - ha raccontato il supertestimone davanti alle telecamere della trasmissione "Nemo" -. Tutte queste cose che tiravano fuori dai forni sono tutte là". "Tutto il materiale andava nella falda acquifera. Qui di vecchiaia non muore più nessuno. Muoiono i giovani".





L'operaio ha sporto denuncia - Il 70enne ha deciso di sporgere denuncia in Procura. Il suo racconto ha aperto una breccia su un presunto smaltimento illecito di rifiuti industriali che avrebbe intaccato la falda acquifera provocando un disastro ambientale dalle conseguenze devastanti.





C'è già un processo in corso - La denuncia di Pistritto si aggiunge a quella fatta da un altro operaio, che ha fatto aprire un procedimento che si è chiuso con l'assoluzione dei vertici Eni. Ma a gennaio 2019 riprenderà un altro processo con 23 imputati tra dirigenti e manager dell'Eni per disastro ambientale di terra, aria, suolo e sottosuolo.