Infestato dai Vermi! Il piccolo Sterling di 4 mesi lasciato con lo stesso pannolino per due settimane.

Un bambino di soli 4 mesi è rimasto con lo stesso pannolino addosso per 15 giorni e ha perso la vita a causa di una dermatite. Il piccolo si chiamava Sterling Koehn e il suo corpo era infestato dai vermi. Il corpo del piccolo è stato ritrovato il 30 agosto del 2017 nell’appartamento dei suoi genitori ad Alta Vista negli Stati Uniti e, in questi giorni, è in corso il processo dono sono accusati il padre Zachary Paul Koehn, 29 anni - e la madre, Cheyanne Harrys, che però dovrà affrontare un processo separato in un secondo momento.





Il bambino è deceduto a causa di dermatite da pannolino, un’irritazione della pelle che si manifesta con un arrossamento della zona pubica e inguinale, il pannolino molto sporco del bambino aveva attirato insetti che avevano deposto delle uova, poi schiuse in larve. La conseguente dermatite da pannolino ha portato alla rottura della pelle e così il piccolo è stato infettato dai batteri.

L'autopsia ha sottolineato che il bambino è deceduto per malnutrizione, disidratazione e infezione, il bambino pesava appena 3 chilogrammi esono stati rinvenuti i vermi sulla pelle e sui vestiti del piccolo, dimostrando che non era stato lavato e che i pannolini non venivano rimossi da più di una settimana.





Il procuratore del processo ha fatto notare che la coppia ha un altra fiflia che vive con loro, ma è in buona salute. In più, il padre aveva i soldi per acquistare cibo e altro per i bambini ma ha sottolineato che era un tossicodipendente.