Il video hard di Kim Kardashian : Kanye West non doveva sposarla

Intanto Kim Kardashian ha deciso, per la festa del 31 ottobre, una mise molto particolare, come si vede nello scatto che ha pubblicato lei stessa sul suo account Instagram.

Kim Kardashian ha rivelato che ilall'inizio della loro relazione trovò l'opposizione di amici e colleghi che non ritenevano la reality star unaadatta a lui. La celebrity ha anche raccontato che Kanye West «è fissato» con l'idea di allargare la famiglia con altri quattro bebè. Una «follia», a suo giudizio: «Mi sveglio ogni notte chiedendomi come faranno i miei bambini a sopravvivere in un mondo tanto violento».