Demi Lovato in rehab almeno fino al 2019

In queste ore, sono stati resi noti alcuni aggiornamenti sulle condizioni di salute della Lovato che, in base a quanto emerso, avrebbe intenzione di restare in clinica fino almeno ai primi mesi del 2019: "Demi sta prendendo la sua sobrietà in maniera estremamente seria e sa che ha una lunga strada davanti a lei. Alla fine della giornata, Demi lo sta facendo per se stessa. Deve rimanere sobria ma ogni volta che i famigliari o gli amici le fanno visita lei ricorda tutte le altre persone importanti della sua vita per i quali deve continuare a lottare"

Demi Lovato rimarrà inalmeno fino all'inizio del prossimo anno e a quanto pare si sta impegnando molto per rimanere sobria.Dopo lo spavento dello scorso luglio, quando la cantante, che già in passato aveva avuto problemi con droghe e alcol, rischiò di morire per un', sua madre torna a sorridere: «Sono fiera di lei. La dipendenza è una malattia. Ci vuole impegno per superarla».