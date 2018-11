Previsioni meteo per domani sabato 3 novembre : Piove in tutta Italia

Gli esperti de 3bmeteo dicono che una saccatura atlantica sull'Europa occidentale, dopo aver pilotato una intensa perturbazione venerdì, darà vita a una circolazione ciclonica 'incastrata' sul Mediterraneo centro-occidentale. Sui Balcani infatti continuerà ad agire il muro anticiclonico che ostacolerà l'avanzata verso Est di questa depressione, che di fatto manterrà il tempo instabile a tratti perturbato sull'Italia anche nel weekend. Le regioni a farne maggiormente le spese saranno quelle occidentali. Il contesto climatico rimarrà comunque mite.





METEO SABATO - Uggioso al Nord con qualche debole pioggia o pioviggine che tenderà a concentrarsi sul Nordovest. Nubi irregolari altrove con qualche precipitazione più probabile su centrali tirreniche e Isole Maggiori. Su quest'ultime rovesci e temporali anche intensi, in particolare sulla Sicilia sin dal mattino e verso fine giornata sulla Sardegna. Poco o nulla sulle adriatiche con spazio per maggiori aperture.

Le previsioni meteo per domani sabato 3 novembre non preannunciano molti cambiamenti o miglioramenti, cielo coperto su tutta Italia e piogge sparse anche sulla, sulle regioni del Nord-Ovest e sulle isole. Alrovesci e temporali su, provincia di Olbia in Sardegna, province settentrionali della Toscana e province meridionali della Lombardia. Nebbia in Emilia-Romagna e nelle Marche.stazionario con peggioramenti e pioggia anche il Trentino-Alto Adige. Inmiglioramenti al, ma la pioggia persisterà al Nord anche in Emilia-Romagna.