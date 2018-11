Raffaella Fico e Alessandro Moggi si lasciano a un passo dal matrimonio e lei torna da Balotelli

Ma alla base della separazione il mancato matrimonio. La showgirl napoletana sognava di sposarsi, ma alcune incomprensioni hanno causato una rottura improvvisa e definitiva per la coppia. Adesso i due non si vedono e non vivono più insieme, addirittura la Fico, da tempo assente in Costa Azzurra, è riapparsa dalle parti di Nizza e Montecarlo, dove vive e gioca il suo ex, Mario Balotelli, il papà della sua bambina, Pia.

La crisi sembra ufficialmente per la storia tradopo un anno e mezzo d'amore il procuratore sportivo, figlio di Luciano Moggi, e la showgirl si sono lasciati. Lo rivela in esclusiva ilnel numero in edicola oggi. Una crisi che proprio il settimanale aveva preannunciato e documentato già da qualche settimana. La crisi è nata quando la Fico è stata contattata per entrare nuovamente nella Casa del "". Scelta che il compagno non aveva proprio approvato.