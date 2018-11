Una ferocia mai vista : Mamma mostro decapita la figlia di 8 mesi insieme all'amante

Il tremendo infanticidio a Luninets, in Bielorussia, dove la 25enne Natalia Klob e il suo amante 47enne, dopo essere rimasti soli in casa con la bimba hanno bevuto per poi avventarsi come belve con un coltello da cucina sulla bimba, che forse aveva disturbato con qualche pianto. Subito dopo sono fuggiti, poco prima che rientrasse il padre della piccola, il 28enne Leonid Klob, che ha subito allertato la polizia: gli agenti non hanno impiegato molto per rintracciare e arrestare Viktor e Natalia. Adesso per l'uomo verrà chiesta la condanna a morte per fucilazione, mentre lei rischia 25 anni di carcere - la pena capitale è prevista per legge solo per i maschi tra i 18 e i 65 anni.