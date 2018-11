Addirittura! Fabrizio Corona e Asia Argento faranno coppia?

Secondo la rubrica del settimanale Chi, l’ex re dei paparazzo Fabrizio Corona starebbe facendo la corte ad Asia Argento, l’attrice 43enne che è stata protagonista sulle prime pagine per gli scandali legati alle molestie nei riguardi di dall’attore Jimmy Bennett.

Per Chicche di gossip, l’avvicinamento tra i due sarebbe palese dal momento in cui entrambi, sui social, si scambiano insistentemente “like” ai propri post.... magari un flirt? Di certo la cosa creerebbe scalpore almeno quanto i presenti ri-avvicinamenti con le ex Belen Rodriguez e Silvia Provvedi.