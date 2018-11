Ragazzini viziati : Fedez e Chiara Ferragni bacchettati da Costanzo

Anche se la coppia ha cercato più volte di scusarsi e giustificarsi, dalle pagine di Nuovo Tv, Maurizio Costanzo nella sua rubrica dice : “Quel video girato dalla Ferragni e da Fedez mi sembra proprio una bambinata, il gesto di una coppia di ragazzini viziati... Ecco, non mi pare che ci sia grande originalità dietro la decisione di affittare un supermercato e ricorprirsi di uva, zucchine e pomodori. La prossima volta, lo facciano a casa loro”. La vicenda era finita nel mirino sui social dopo la pubblicazione di alcuni video in cui i protagonisti e gli ospiti si lanciavano cibo di diverso tipo.

