Mia figlia Ylenia è viva : Romina Power al Maurizio Costanzo Show

Al Bano e Romina Power ospiti del Maurizio Costanzo Show uno accanto all'altra hanno parlato anche della loro figlia scomparsa, Ylenia Carrisi. Maurizio Costanzo ha tentato di saperne di più sulla loro situazione sentimentale, ma i due non si sono sbilanciati. In questi anni Al Bano e Romina hanno mantenuto buoni rapporti per i figli : “Rapporto ottimo, perché non ci vediamo quasi mai. Io vivo in California ancora. I figli stanno sparpagliati”, queste sono state le parole di Romina Power sul rapporto con Albano oggi.





Il cantante pugliese invece ha detto: “Con lei ho un grande rapporto di grandissimo rispetto e guai a chi lo tocca. Lei ha scelto di vivere in America non ho capito perché e io ho scelto di vivere qua”.

Poi si parla inevitabilmente della figlia scomparsa nel 1994 a New Orleans e da allora, nonostante i numerosi avvistamenti, non è stata più ritrovata. Romina Power :“Fino a prova contraria lei è viva come tante altre ragazze che nel mondo svaniscono misteriosamente. Non capisco come si trovino cure per le malattie e non si fermi questo fatto che rapiscono le ragazze. Soprattutto in città dove succede di frequente”... la speranza di una madre non si esaurisce mai!