Orribile! Sesso a tre tra bambini, il video choc su Whatsapp

Un video diventato virale su Whatsapp di una decina di secondi, è ambientato probabilmente non a Firenze, che ha fatto il giro dei telefonini in alcune scuole medie ed elementari della provincia. Nelle immagini si vedono una bambina di 10 anni che fa sesso con due ragazzini di poco più grandi, e qualcuno riprende la scena con un telefonino.





La denuncia è arrivata da una dirigente scolastica, secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino, i minori protagonisti del video, con viso riconoscibile, non sarebbero del posto. Nel filmato si intravede anche il mare e si vede la bambina che ride e si sentono delle voci, sembra che per la piccola fosse un gioco, o come se non si rendesse conto di ciò che sta accadendo. La bimba probabilmente è stata vittima anche di altri episodi di violenza vista la sua apparente tranquillità . L'appello che arriva dalla Procura per i minori «Invitiamo i genitori a controllare i telefoni dei figli a cancellare quel video e a segnalare alle forze dell'ordine da chi è arrivato».

Il filmato è stato già acquisito dal magistrato e gli investigatori sono al lavoro e cercheranno di risalire a chi abbia diffuso il video e a che abbia fatto le riprese - dalle voci sembra che si tratti di un altro ragazzino.