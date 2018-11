Previsioni Meteo domani venerdì 2 novembre : Ancora maltempo

Al Sud in mattinata precipitazioni soprattutto in Sicilia, Campania, e nel nord della Puglia - nel pomeriggio le piogge dovrebbero diminuire, ma con una situazione meteorologica prevalentemente da poco a molto nuvoloso.





Gli esperti de Meteo.it scrivono : Una nuova perturbazione, preceduta ancora una volta da intensi venti di Scirocco, ha raggiunto il settore occidentale del nostro Paese. Il maltempo si farà sentire soprattutto giovedì, quando il sistema perturbato attraverserà da ovest verso est tutta l’Italia. Venerdì, a causa di una circolazione di bassa pressione con centro sulla Sardegna, la giornata sarà ancora all’insegna del tempo instabile o localmente perturbato, specie sulle Isole e al Centro-Nord. Per sabato si prevede un miglioramento sulle regioni peninsulari e dal pomeriggio anche al Nord, mentre il tempo resterà variabile sulle isole. Domenica possibile fase di maltempo su Calabria e Sicilia orientale, piogge isolate a Nordovest, tendenza al peggioramento dal pomeriggio lungo il Tirreno. Le temperature con il passare dei giorni aumenteranno riportandosi quasi ovunque al di sopra della norma.

Domani venerdì 2 novembre gli esperti prevedono ancora maltempo su tutta l'Italia, con forti piogge, soprattutto su. La protezione civile per la giornata di oggi ha diramato allerta rossa in, arancione nel, e gialla percon la possibilità che vengano estese alla giornata di domani.In Trentino Alto Adige domani mattina potrebbe esserci sole per qualche ora, ma si prevedono peggioramenti nel pomeriggio.