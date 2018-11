Ambulanza contro un tir : morta la volontaria 54enne Angela Bozzia

La 54enne Angela Bozzia dopo aver soccorso una bambina in difficoltà è morta in un mortale incidente stradale, la donna era volontaria nella Pubblica Assistenza di Borgotaro-Albareto e ha perso la vita a seguito di uno schianto terribile avvenuto poco prima dell'alba, intorno alle 5,30 di martedì 30 ottobre 2018, avvenuto in via Emilia Ovest a Fraore, una frazione del comune di Parma quando un'ambulanza e un'automedica si sono schiantate contro un tir. In corso di accertamento le cause dell'incidente che è stato violentissimo e non ha lasciato scampo alla volontaria. Nello schianto sono stati feriti un medico di 62 anni, la bambina soccorsa e sua madre. Angela è stata trasportata d'urgenza nel reparto di Rianimazione, ma è deceduta poco dopo il ricovero.

Erano intervenuti per soccorrere una bambina di un anno che aveva avuto le convulsioni durante la notte. il presidente della Pubblica Assistenza sulla pagina Facebook : “Non avrei mai voluto scrivere una cosa di questo tipo. Ma purtroppo questa mattina alle 5.20 la nostra ambulanza e l'automedica sono state coinvolte in un grave incidente a Pontetaro... nello schianto ha perso la vita la nostra volontaria Angela Bozzia, 30 anni da volontaria.. una vita per il prossimo”.