La piccola Aurora uccisa da un tumorere a soli 8 anni

La piccola Aurora è morta ieri sera in ospedale aLa bambina di Chioggia di 8 anni era ricoverata per le cure di un terribileche l'aveva colpita tre mesi fa.era in cura dal 2015 alla clinica di oncormatologia di Padova e si è spenta con mamma Elisabetta che le teneva mano e he l'ha salutata con un post toccante e la foto della piccola su: "". Aurora era assistita dai volontari della onlus Team forum Children. Un dolore straziante a cui partecipano parenti e amici.