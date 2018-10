Cristiano Ronaldo : la foto di Halloween di CR7 è virale

Il campione CR7 è anche una papà a cui piace divertirsi... Cristiano Ronaldo insieme con la famiglia ha già iniziato i festeggiamenti di Halloween con maschere spaventose e bambini visibilmente divertiti: ad accompagnare il fuoriclasse portoghese, anche la sua Georgina : “Buon Halloween a tutti”, la semplice descrizione di CR7 via Instagram. Ronaldo si prepara a ricevere una pioggia di dolci. Per ora sono arrivati i like.

Intanto il calciatore juventino a France Football ha risposto alle accuse che gli sono state rivolte da Kathryn Mayorga. "È chiaro che questa storia interferisce con la mia vita. Ho una compagna, quattro figli, una famiglia cui sono molto legato. Per non parlare della mia reputazione, che è esemplare... Ho dovuto dare delle spiegazioni alla mia compagna. Mio figlio, Cristiano Jr, è troppo piccolo per capire”.





E ancora: “Il peggio è per mia madre e le mie sorelle. Sono sbalordite e allo stesso tempo molto arrabbiate. Questa è la prima volta che le vedo in questo stato", aggiunge l'attaccante della Juventus.CR7 era tornato poi sulla sua decisione di dire sì al club bianconero dopo una lunga militanza al Real Madrid: "Sono andato alla Juventus non per soldi ma perché mi voleva davvero. E al Real Madrid non ero più considerato come prima, soprattutto da Florentino Perez"... e sul Pallone d'Oro dice: "Voglio il sesto e penso di meritarlo".