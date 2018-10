Belen Rodriguez con Bruno Cerella dopo l'incontro con l'ex Stefano De Martino

L’amicizia fra i due è nata tempo fa, sui social con reciproci scambi di like, quando però Belen era fidanzata con Iannone. Con Bruno Cerella ha trascorso una serata molto intima, fra chiacchiere, sfioramenti e scambi di sguardi reciproci. Belen ha spiegato ai fab che in questo momento non ha rapporti con nessuno e che è convinta che quando una storia d'amore termina gli ex tornino sempre: «Gli amori finiti senza spiegazione tornano puntualmente, ma la verità è che se un amore finisce, un motivo c'è sempre». Da quando ha interrotto la relazione con Andrea Iannone, il gossip si è scatenato e ha ipotizzato un possibile ritorno di fiamma con Stefano De Martino, ex marito e padre del figlio Santiago. Le sue parole potrebbero riferirsi al ballerino?

La showgirldopo la rottura conè praticamente una sorvegliata speciale da parte paparazzi, che sono a caccia del suo nuovo amore. Oltre che con l’ex, è stata sorpresa col cestista argentino. I due sono stati fotografati da “Chi” prima mentre passeggia col suo ex e ile poi mentre trascorre il tempo con lo sportivo.