La prevenzione punto di forza delle politiche sanitarie e ok la giornata di Casette

Una soddisfazione per gli organizzatori e per glispecialisti volontari la nota dell’Assessore alla Sanità regionale assieme alle altre chesotto riportiamo: gratifica una volta di più la “Giornata”. “ La nostra sanità è molto buona– continua l’ Assessore al diritto alla salute, al welfare e allo sport della Regione Toscana- e cura bene i cittadini toscani, ma noi cerchiamo di intervenire sulla salute delle personeprima che arrivino le malattie.Con la prevenzione primaria, che consiste nell'educazione a corretti stili di vita e a saneabitudini alimentari. E con la prevenzione secondaria, cioè screening, visite ed esami cheindividuino eventuali malattie al loro insorgere, in modo da poterle curare immediatamentein maniera più efficace. E una delle strategie della nostra sanità è proprio quella di andareincontro al paziente, e non di aspettarlo sulla porta dell'ambulatorio o dell'ospedale. Nonposso quindi che accogliere con grande soddisfazione e apprezzamento questa iniziativache mette in campo volontari e specialisti per offrire ai cittadini massesi una quantità diesami praticamente "a domicilio", in ambulatori allestiti appositamente per l'occasione.Un'opportunità davvero preziosa, per la quale ringrazio di cuore la Fraternita diMiesericordia “S.Francesco onlus”.

Direttore Sanitario e Responsabile Scientifico dell’evento la Dottoressa Maria LauraValcelli che annuncia un altro grande evento a dicembre e precisa “non si tratta di un’altragiornata di prevenzione ma...mi fermo qui!” La Segreteria della Direzione GeneraleFondazione Toscana “Gabriele Monasterio” per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblicache ha patrocinato l’evento (assieme al 118 di Massa Carrara, Regione, Asl, FederazioneMedici Medicina Generale FIMMG apuana, Istituzioni, Enti, Associazioni e Societàscientifiche) scrive: “la Fondazione Toscana ”Gabriele Monasterio” per la Ricerca Medicae di Sanità Pubblica conferma la presenza a Casette del Dr. Sergio Berti Direttoredell’Unità Operativa complessa di Cardiologia Diagnostica Interventistica dell’Ospedale delCuore – Fondazione “Monasterio” e del Dr. Luigi Zezza della medesima Unità Operativa. Cordialmente”. Il Dott. Luciano Ciucci Direttore Generale della stessa Fondazione “Monasterio” appoggia l’evento e lo patrocina scrive “la Fondazione “Monasterio” hapatrocinato volentieri la giornata di prevenzione





“La prevenzione a…Km zero! ” . ” Non èla prima volta che la Fondazione supporta iniziative di questo tipo organizzate dallaMisericordia, anche con la presenza di propri cardiologi: si tratta, infatti, di eventi in cui sisvolgono anche attività di prevenzione in ambito cardiovascolare in linea, appunto, con laspecifica missione dell’Ente. Una soddisfazione essere di ausilio per queste popolazioni,appunto a KM zero.” Visite e test sono completamente gratuite. La Misericordia come2sempre schiererà un vero e proprio “esercito” di volontari .”Da diversi anni la Misericordiadi Massa – scrive Bruno Ciuffi Commissario della Fraternita di Misericordia “SanFrancesco” –grazie alla disponibilità infinita del gruppo di professionisti volontari che inquesti anni ci sono stati vicino e che continuano a starci vicini riusciamo ad organizzare inmodo non episodico le Giornate di prevenzione gratuite . Migliaia le persone visitate molti icasi “scoperti” e per di più tanti non sapevano di essere stati “colpiti” da patologie anchegravi. Le abbiamo sempre svolte in ambito cittadino ma ogni volta mi ero ripromesso chesaremmo dovuti andare noi incontro alle persone specialmente a quelle che hanno piùdifficoltà a spostarsi. Oggi finalmente “partiamo” con la prevenzione a Km zero, arriviamonoi a casa dei nostri concittadini incominciando dalle frazioni montane del Comune.





Il 10novembre saremo a Casette ma “ingloberemo” anche i residenti della vicina frazione diCaglieglia. Non è un caso che iniziamo da Casette; la Misericordia nei primi anni ’90 avevadato vita ad una sua sezione ed era proprio quella di Casette . Quindi incominciamo daqui ma con l’aiuto di tutti vorremmo arrivare in ogni paese delle nostre montagne. Unringraziamento affettuoso al parroco Don Antonio per la sua preziosa disponibilità e la suagrande fiducia che ci ha concesso”. Sarà presente anche Fausto Casotti Coordinatoreprovinciale delle Misericordie assieme a vertici regionali della stessa Associazione. La“Giornata” è appoggiata anche dagli infermieri dell’ Ordine Professioni Infermieristiche diMassa Carrara . “Gli infermieri della nostra provincia, rappresentati dall’Ordine OPI -scrive in una nota il Dott. Luca Fialdini Vice Presidente Ordine ProfessioniInfermieristiche di Massa Carrara - sono lieti di partecipare alla giornata di prevenzioneche si terrà a Casette. E’ ormai affermata e consolidata la collaborazione con le diverseassociazioni di volontariato presenti e i vari specialisti. “Gli Infermieri al fianco dei Cittadini”è uno degli obiettivi programmatici della nostra professione e, con queste giornate, stiamocercando di realizzarlo. Quando parliamo di infermieri, parliamo di 440mila professionistiche lavorano in Italia tutti giorni, tutte le notti, Natale, Pasqua, Capodanno, nei nostriospedali, nei servizi territoriali, nelle rsa, nell’emergenza-urgenza, nelle nostre Università.Gli Infermieri fanno Ricerca, e gli studi sulla prevenzione sono molteplici in letteratura. Gliinfermieri attualmente iscritti al nostro Ordine sono 1909 e noi siamo orgogliosidell’enorme contributo che, ogni giorno, apportano al Ssn.





Crediamo fortemente sianell'educazione sanitaria che nella prevenzione e come questi due aspetti dell'assistenzapossano intercettare problemi di salute. Sabato 10 novembre vi aspettiamo a questoevento ricco di professionalità e umanità, dove la persona (e la sua famiglia) sarà al centrodi un percorso multi professionale.





La Sanità arriva a casa del Cittadino: è uno dei più beitraguardi che potevamo auspicare nella nostra Provincia e in Regione Toscana.” Nella giornata saranno gratuitamente effettuati da specialisti : eco color doppler dellecarotidi il meglio noto TSA e prevenzione ictus; elettrocardiogramma e lettura, consultonutrizionale; visita epatologica; consulto psicologico; test vista ed udito; consultoortopedico: prevenzione patologie grosse articolazioni; consulto terapia antalgica conagopuntura; consulto internistico, nefrologico; tossicologico, rilievo pressione arteriosa,peso,altezza, girovita; valutazione massa magra e grassa. Attese le visite effettuate dallostudioso di fama europea prof. dott. Ferruccio Bonino sul fegato grasso e le relativeecografie epatiche con uno speciale ecografo..

"La prevenzione è uno dei punti di forza delle politiche sanitarie della-dice Stefania Saccardi, assessore al diritto alla salute, al welfare e allo sport dellaRegione Toscana in una sua nota in appoggio alla “Giornata”: “”. L’ evento è regionale ed è promossodallae si terrà sabato 10 Novembre con orario 9,30-13,30 inambulatori allestiti a nell’ex asilo comunale di Casette (Frazione montana del Comunecapoluogo) non è esclusa la presenza di persone provenienti dalla città e zone limitrofedato lo spessore degli specialisti presenti.