Migranti, il piano sicurezza firmato Salvini : Ecco come rimpatrierà 2.700 clandestini

I progetti saranno finanziati con il Fami ( Fondo asilo migrazione e integrazione) e favoriranno il processo di reinserimento lavorativo nei paesi di provenienza. I 12 milioni di euro stanziati serviranno a far ritornare nella propria patria circa 2.700 clandestini provenienti soprattutto da Bangladesh, Pakistan, Nigeria e Costa d'Avorio.





Tutti Paesi con cui l'Italia non ha accordi diretti di riammissione. L'avvio del progetto partirà dal mese di febbraio 2019 e si concluderà entro il 31 dicembre 2021, al Viminale fanno notare però che l'iniziativa, già la seconda, da quando c'è Matteo Salvini al ministero dell'Interno, segue un progetto analogo approvato ad agosto scorso con il supporto dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) per il rimpatrio di 900 immigrati, finanziato con i 6 milioni di euro messi a disposizione dalla Commissione europea.

Il Viminale mette a disposizione 12 milioni euro per rimandare a casa i clandestini, metà dei costi saranno coperti dall'Unione Europea. E' con questo piano, che affiancherà ilambisce a rimpatriare almeno 2.700 immigrati irregolari: "Dopo anni di governo Pd, rispedire i clandestini nel Paese d'origine è quasi impossibile ma, dopo aver praticamente azzerato gli sbarchi, stiamo lavorando anche su questo e sono fiducioso", ha dichiarato il ministro dell'Interno. A fine settembre, Salvini aveva già triplicato i centri per i rimpatri per far partire la stretta sugli irregolari, ora mette nero su bianco il primo stanziamento in denaro da far confluire nei fondi che sono stati messi a bando dal ministero dell"Interno per il rimpatrio volontario assistito e che rientrano nel progetto fortemente voluto dallo stesso Salvini, il quale intende sistemare quegli stranieri che si trovano irregolarmente sul territorio italiano o che, pur essendo regolari, vogliano far rientro nel proprio Paese di origine.