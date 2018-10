Napoli, spari in strada tra la gente a San Giovanni a Teduccio : Un morto e un ferito

Solo pochi giorni fa si è tenuta una manifestazione organizzata dalle scuole del quartiere, a cui hanno preso parte numerosi studenti che hanno sfilato per dire no alle stese della Camorra.

Agguato mortale a, quartiere napoletano dove sono stati esplosi 15 colpi in strada tra la folla, bilancio di un morto e un ferito. La vittima è, 37 anni con precedenti per furto mentre è rimasto ferito un giovane di 21 anni che non ha precedenti penali, di quest'ultimo ferito ad entrambe le mani non è stata ancora resa nota l'identità. Alcune persone presenti hanno soccorso i feriti trasportandoli all'ospedale di Loreto Mare. L'agguato sarebbe avvenuto nei pressi di una chiesa ma la polizia sta indagando sulla dinamica di quanto accaduto.