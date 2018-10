Maltempo, 12 morti : Previsioni Ponte di Ognissanti, allerta Veneto e Trentino

12 i morti a causa dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sull'Italia lunedì 29 e martedì 30 ottobre. Dopo le sette vittime accertate lunedì 29, sono stati ritrovati senza vita la donna data per dispersa dopo una frana a Campeggio di Dimaro, in Trentino, un uomo di 61 anni disperso da ieri sera a Falcade, in provincia di Belluno, un velista di cui si erano perse le tracce nel mare di Catanzaro, un 63enne di San Giovanni in Marignano, Mario Deriu morto lunedì pomeriggio durante un'uscita in kitesurf a largo di Cattolica e un pescatore 49enne albanese recuperato nel Lago di Levico. Lunedì altre due persone sono morte nel Frusinate, una a in provincia di Latina, un'altra a Napoli, una in provincia di Belluno, una nel Savonese e un'altra in provincia di Bolzano.