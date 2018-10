Fashion Red Carpet III di Vincenzo Maiorano il 9 novembre all'Università di Bari

La terza edizione del Bari Fashion Red Carpet è in programma per venerdì 9 novembre presso l'Università degli Studi Aldo Moro del capoluogo pugliese. Il fashion show ideato, diretto e organizzato dall'esperto di moda barese Vincenzo Maiorano verrà condotto dalla conduttrice tv, ex modella e giornalista Daniela Mazzacane.





C'è grande fermento per il Bari Fashion Red Carpet 2018, il cui tema non è stato svelato dal fashion creator Vincenzo Maiorano. C'è infatti massimo riserbo e tutto ciò non fa altro che aumentare l'interesse e la curiosità per un evento che riesce a catalizzare l'attenzione dei media locali e regionali.





Un evento in linea con la politica di valorizzazione della creatività, della bellezza, della qualità e saper fare delle produzioni pugliesi.

Le aziende che contribuiranno e parteciperanno al Fashion Red Carpet III sono: la Camiceria Briams diAngela Tana, Nino Armenise, 163 Monopoli di Antonia Napoletano, Vito Di Terlizzi per le spose e Fara Leva. I co-partner dei brand saranno Carmela Palermo ed Enza Martellotta con le loro creazioni. Teka Gioielli farà una breve apparizione durante la sfilata delle creazioni di Briams. Hair Beauty & Spa di Raffaele De Girolamo si occuperà dell’acconciatura e del make up delle modelle.





A presto con nuove news e indiscrezioni sul BFRC 2018!