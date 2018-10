Un Incubo : La 14enne Charlene Downes diventata carne per kebab?

Dopo la confessione Bob Downes si era anche affidato a un consultorio per persone transessuali. L’uomo fu sospettato per l’omicidio della figlia e fu trattenuto per alcuni giorni dalla polizia. “Bob era un padre di famiglia, serio e forte, che amava bere un paio di birre al pub. Non lo riconoscevo più, ma sapevo che stava davvero male per nostra figlia e ho sempre saputo che non poteva essere l'assassino”, ha raccontato ora Karen al Mirror.





La verità è che ad oggi nessuno sa che fine abbia fatto la ragazzina. L'ultimo fermo di polizia risale all'agosto del 2017, ma si era concluso con un nulla di fatto. “Io, però, ogni tanto mi concentro a sentire i rumori che provengono dall'esterno della nostra casa. Mi aspetto sempre che, da un momento all'altro, Charlene apra la porta e dica: ‘Mamma, sono a casa’”, ha raccontato tra le lacrime la madre.

La 14enne, di Blackpool, era scomparsa 15 anni fa - il 1 novembre del 2003 - per la famiglia, che oltre a lei aveva altri due figli, fu un vero dramma. Durante il processo emersero dettagli inquietanti, venne fuori che la ragazzina non solo fu uccisa, ma fu anche. Pochi giorni dopo la scomparsa, il padre della ragazza Bob Downes fu arrestato dalla polizia che aveva trovato in casa alcuni documenti intestati a. Cercando tra gli indumenti del marito, Karen aveva scoperto diversi indumenti femminili, alla fine la donna era riuscita a farlo confessare : si travestiva e viveva una doppia vita.