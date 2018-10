Vimercate : Spengono luci e prendono Prof a sediate

I carabinieri di Vimercate indagano per ricostruire l’episodio avvenuto lunedì 29 ottobre al Floriani di via Cremagnani. L’allarme poco prima delle 10.30, la donna ha raccontato di essere stata aggredita all’improvviso. L'insegnante, portata in ospedale, ha avuto una prognosi di una ventina di giorni. Poi, ha sporto denuncia ai carabinieri che ora indagano. La donna non ha saputo identificare i responsabili poiché si trovava di spalle al momento del fatto. Tutti gli studenti della classe, che hanno fra 16 ai 18 anni, a quanto sembra hanno coperto il responsabile del gesto: nessuno, infatti, ha voluto dire chi sia stato a lanciare la sedia.